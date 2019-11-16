مصر | خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 220 قطعة سلاح ناري و270 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 220 قطعة سلاح ناري و270 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 220 قطعة سلاح نارى، بحوزة 197 متهم)..

وذلك على النحو التالى:-

(20) بندقية آلية.

(4) بنادق رصاص.

(45) بندقية خرطوش.

(17) طبنجة.

(134) فرد محلى.

(307) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(268) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (86287) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(371) حكم جناية.

(24765) حكم حبس جزئى.

(4871) حكم حبس مستأنف.

(44527) حكم غرامة.

(11753) حكم مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (270) قضية مخدرات بحوزة (286) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 49،010 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 13،562 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،604 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 490 جرام ).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 80 جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 30 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2،875 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 255 جرام).

عدد (7589) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (10) متهمين، إرتكبوا (31) حادث.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (58) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارة – 21 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (273) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28634) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (76) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.