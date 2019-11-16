مصر | في ضربة أمنية كبيرة.. ضبط 3 بحوزتهم 2 طن بانجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ضربة أمنية كبيرة.. ضبط 3 بحوزتهم 2 طن بانجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم (سيارة نقل بمقطورة) بطريق معدية (الشط) بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزتهم (عدد 584 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليًا 1،750 واحد طن وسبعمائة وخمسون كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات.
هذا وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من (ثمانية مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.