مصر | في ضربة أمنية كبيرة.. ضبط 3 بحوزتهم 2 طن بانجو

وأمكن رصد أفراد التشكيل والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم (صاحب مكتب مقاولات، عاطل، سائق – مقيمين بمحافظتى السويس وجنوب سيناء).

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم (سيارة نقل بمقطورة) بطريق معدية (الشط) بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزتهم (عدد 584 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليًا 1،750 واحد طن وسبعمائة وخمسون كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 4 هواتف محمولة).