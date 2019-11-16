مصر | تعرف على مجهود أمن المنافذ خلال ٤٨ ساعةً

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (19) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ساعات يد كاملة – سجائر – قطغ غيار جديدة – مواد غذائية - حديد خردة– قطع غيار سيارات – عقاقير طبية – جهاز قياس للضغط – كاميرات على شكل مصباح كهربائى وساعة مكتب – تحف ومكاتب – كشاف ليزر).. بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 1.5 مليون جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضايا تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة أكثر من 2 مليون جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية تهريب مواد مخدرة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (93) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، إنتحال صفة، سلاح أبيض، عثور على غزل صيد، تسول ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2187) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (520) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.