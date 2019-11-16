أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم لرئاسة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم لرئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس جامعة بوخارست، ووفد الجامعة المرافق له.

وأضافت الرئاسة، في بيان نشرته فضائية "ten" منذ قليل، أن اللقاء شهد بحث تعظيم التعاون في مجال التعليم العالي والثقافة بين مصر ورومانيا

وتابعت أن الوفد الروماني أشاد بالصروح الجامعية التي تشييدها مصر خاصة الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة والتي تطبق أرقى المعايير العلمية والأكاديمية.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أكد أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الأكاديمية.