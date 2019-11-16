أخبار مصر | غدًا.. البرلمان يناقش استجوابا ضد وزيرة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. البرلمان يناقش استجوابا ضد وزيرة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، استجواب موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الصحة والسكان من النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام.

وبحسب نص الاستجواب المُقدم، فالمستشفى تعاني من ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.