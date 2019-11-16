أخبار مصر | عاجل.. بيان من "مصر للطيران" بشأن الطائرة القادمة من روما "تعرضت لصاعقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من "مصر للطيران" بشأن الطائرة القادمة من روما "تعرضت لصاعقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت شركة مصر للطيران بيانا توضيحيا بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص استياء ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من روما رقم MS 794، نتيجة تأخر إقلاع الطائرة يوم كامل دون إبداء أسباب.
وأشار مصدر مسئول بمصر للطيران إلى أن هذا الكلام عار من الصحة وأن ما حدث أنه عند هبوط طائرة الشركه القادمة من مطار القاهرة الدولى فى مطار روما حدث lightning strike وهو حدوث صاعقة في السماء ارتطمت بالطائرة وتسببت في بعض الأضرار بجسم الطائرة.
وذلك نظرا لظروف الأحوال الجوية المضطربة فى أوروبا حاليا، وهو أمر معتاد في كثير من رحلات شركات الطيران، وعلى الفور قام قائد الطائرة بإبلاغ مركز العمليات بوجود عطل فني في الطائرة أثناء الهبوط.
ومن منطلق حرص مصر للطيران على أمن وسلامة وراحة عملائها والتي تضعها دائماُ على قمة أولوياتها وأن ما تتخذه من إجراءات يأتى فى إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، تم إخطار الركاب على الفور بهذا التأخير وقامت بإنزال جميع الركاب من الطائرة بعد التأكد من أن إصلاح العطل سيستغرق وقتاُ غير محدد (يتم مراجعه الطائره فنيا بالكامل) وتم استضافتهم وتقديم المأكولات والمشروبات لهم بالمطار، وتم تسكين 88 راكبا في 69 غرفة في أحد الفنادق القريبة من المطار لحين إصلاح العطل وسفر بقية ركاب الترانزيت على طائرات أخرى منهم 10 ركاب على الخطوط الجوية الإثيوبية و3 ركاب على طيران الاتحاد وراكب على الخطوط الجوية التايلاندية و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية.
وقد تبين أن العطل سيستغرق يوما أخر فقد قامت مصر للطيران بتكبير طراز الطائرة القادمة اليوم من مطار القاهره إلى روما ليصبح طراز 330300 الذى يتسع لعدد ٣٠٠ راكب بدلا من طراز البوينج ٧٣٧٨٠٠ وذلك لاستيعاب ركاب رحلتى امس واليوم.
وسيتم استقبال ركاب الرحلة اليوم عند عودتهم بسلامه الله إلى أرض الوطن من قبل فريق العلاقات العامة والمحطة لتقديم كافه التسهيلات وإنهاء إجراءات وصولهم فى اسرع وقت.
وتهيب مصر للطيران من وسائل الإعلام تحري الدقة فى تناول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يصل إليها من أخبار حتى تكون الموضوعية هي أساس ماينشر على الرأي العام.