أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' والمتحدة للخدمات الإعلامية يطلقون باقة القنوات الرياضية 'أون تايم سبورتس'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' والمتحدة للخدمات الإعلامية يطلقون باقة القنوات الرياضية 'أون تايم سبورتس' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهي باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار بروتوكول التعاون بينهم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الباقة الجديدة تنطلق مع بداية عام 2020، وبمقتضى هذا الإعلان، يتم ضم قنوات ON Sport، والتي تم إطلاقها في نهاية 2016، وحققت نجاحًا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر و قناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية، والتي حققت نجاحًا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، وتأتي هذة الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.

من جانبه أشاد حسين زين رئيس الهيئة بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها، وأكد أعتزازه بالكوادر المصرية التي تستطيع تقديم إعلام رياضي مميز، وبالشكل العالمي الذي يشاهده المشاهد المصري، مؤكدًا أنه آن الأوان لمتابعته على شاشات مصرية.

وأكد "زين" استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر، بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.

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وصرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن قنوات أون تايم سبورتس ستعمل على أن تكون تطور لما تم بناؤه من قبل، سواء في قنوات أون سبورت أو التجربة الوشيكة لتايم سبورتس، ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة، مع إضافة محتوى مميز، والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري والعربي.

وقال إنه سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة، من خلال بنية اساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التلفزيوني في مصر والشرق الأوسط.

وأعلن "مرسي" عن تعيين شركة POD وكيلًا إعلانيًا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية، لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية في الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.