أخبار مصر | عبدالمحسن سلامة يفتتح مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء: سنناقش المخاطر ونرفع التوصيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمحسن سلامة يفتتح مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء: سنناقش المخاطر ونرفع التوصيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض الأهرام السنوي الأول للدواء، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعنوان "تحديات صناعة الدواء"، وهذا برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة عين شمس.

وقال "سلامة" في بداية المؤتمر، إنه سيناقش المخاطر المحيطة بالصناعة واستيراد المواد الخام، كما سيتم تشكيل لجنة بنهاية الفعاليات؛ لرفع التوصيات إلى الجهات المعنية، وذلك في ظل حالة من الحوار. استعدادًا للمؤتمر المقبل، العام المقبل.

وتمنى "سلامة" أن يؤول هذا المؤتمر إلى جهد كبير؛لتتخلص صناعة الدواء من آلامها، وتكون أداة لمصر، تتخطى من خلالها سوء التطوير والبحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف أن المؤتمر يُعد استمرارًا للدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 144 سنة، في مناقشة وطرح أهم القضايا التي تمس حياة المواطن المصري وتؤثر فيها بشكل مباشر، وإتساقًا مع ما تبذله الدولة المصرية من جهد لتحسين حياة المواطن والرقي بما يحصل عليه من خدمات مختلفة وعلى رأسهم الصحة والتعليم؛ لذلك حرصت مؤسسة الأهرام على إقامة أول مؤتمر متخصص في مجال الصناعات الدوائية في مصر، لتجمع بين أطراف المنظومة سواء من جانب الدولة أو المصنعين، كما يجمع المؤتمر بين الشركات المحلية المصرية والشركات العالمية، لتوفير مناخ يسهم في إيجاد حلول قاطعة تخرج في صورة توصيات ونتائج للمؤتمر.

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وأوضح أن المؤتمر يناقش صناعة الدواء باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث يناقش التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، وسبل تطوير الصناعة، وطرق وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، كما يناقش المخاطر المحيطة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها في التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب.

ولفت "سلامة" إلى إعداد أجندة مدروسة للمؤتمر، وشاملة بعد عقد جلسات تحضيرية ضمت جميع المعنيين بالصناعة وتم استخلاص أفكار ورؤوس موضوعات للعمل عليها وبحثها خلال المؤتمر، لتنسيق الجهود، وتنظيم العمل لضمان تحقيق أعلى فائدة من المؤتمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن تلك التوصيات التي سيتم إعلانها نهاية المؤتمر، سوف تقوم المؤسسة بمتابعتها إعلاميا من خلال التحقيقات الصحفية والاخبار وغير ذلك من الوسائل المتاحة لقوة مؤسسة الأهرام الناعمة، من أجل تحقيق الهدف الأكبر، وهو تحقيق المعادلة الصعبة، وهى ضمان توفر الدواء في السوق المصري بأعلى جودة وبأسعار في متناول المرضى، بالإضافة إلى زيادة فرص تصدير الدواء للأسواق العالمية، وتوفير المواد الفعالة لصناعة الدواء محليًا وتصديرها للخارج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أن المؤتمر سوف يناقش عدد من الموضوعات الهامة من بينها نظم تسعير الدواء في مصر، والتسجيل، والتصدير، والقدرة التنافسية، والجودة، ومعوقات تصنيع المواد الخام، وعلاقة الدواء بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وقدرة تصنيع الأدوية الحيوية، والبيولوجية، والتجارب السريرية، والغش الدوائي، وغير ذلك من الموضوعات الهامة؛ حيث يتم طرح تلك الموضوعات ومناقشتها بين جميع الجهات المعنية والقائمين على الصناعة تحت مظلة المؤتمر.