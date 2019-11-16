أخبار مصر | وزير الخارجية يشارك في منتدى "صير بني ياس" بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يشارك في منتدى "صير بني ياس" بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة العاشرة لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، المُنعقد حالياً، والذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار ما يُتيحه هذا المنتدى غير الرسمي من فرصة لكبار المسئولين وقادة الفكر لمناقشة قضايا السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والتباحُث بشأن أهم الملفات والموضوعات ذات الأولوية، فإن مشاركة الوزير شكري تأتي انطلاقاً من الحرص المصري على التفاعل الدائم وتبادُل الرؤى حول القضايا المختلفة إقليمياً ودولياً وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.