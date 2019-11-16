أخبار مصر | بحضور وزراء.. انطلاق مؤتمر ومعرض الأهرام الأول لصناعة الدواء برعاية رئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزراء.. انطلاق مؤتمر ومعرض الأهرام الأول لصناعة الدواء برعاية رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم، معرض ومؤتمر مؤسسة الأهرام السنوي الأول عن الدواء في مصر، بعنوان "تحديات صناعة الدواء" برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور علي عبدالغفار وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

كما شارك بالمؤتمر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وجاء المؤتمر بالتعاون مع الشُعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة صناعة الدواء، والجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء "فارما"، والمجلس التصديري للمستلزمات الطبية.

ويُعد المؤتمر استمرارًا للدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 144 سنة، في مناقشة وطرح أهم القضايا التي تمس حياة المواطن المصري وتؤثر فيها بشكل مباشر، وإتساقًا مع ما تبذله الدولة المصرية من جهد لتحسين حياة المواطن والرقي بما يحصل عليه من خدمات مختلفة وعلى رأسهم الصحة والتعليم، حرصت مؤسسة الأهرام على إقامة أول مؤتمر متخصص في مجال الصناعات الدوائية في مصر، لتجمع بين أطراف المنظومة سواء من جانب الدولة أو المصنعين، كما يجمع المؤتمر بين الشركات المحلية المصرية والشركات العالمية، لتوفير مناخ يسهم في إيجاد حلول قاطعة تخرج في صورة توصيات ونتائج للمؤتمر.

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ويناقش المؤتمر صناعة الدواء، باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي المصري، حيث يناقش التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، وسبل تطوير الصناعة، وطرق وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، كما يناقش المخاطر المحيطة بصناعة الدواء، والمعوقات التي تواجهها في التشريعات الخاصة بالتسجيل والتسعير والقوانين المنظمة للتصدير واستيراد المادة الخام والضرائب.

وقد أعدت الأهرام أجندة مدروسة، وشاملة للمؤتمر بعد عقد جلسات تحضيرية ضمت جميع المعنيين بالصناعة وتم استخلاص أفكار ورؤوس موضوعات للعمل عليها وبحثها خلال المؤتمر ، لتنسيق الجهود، وتنظيم العمل لضمان تحقيق أعلى فائدة من المؤتمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تقوم المؤسسة، بمتابعة التوصيات التي سيتم إعلانها نهاية المؤتمر، إعلاميًا؛ من خلال التحقيقات الصحفية والاخبار وغير ذلك من الوسائل المتاحة لقوة مؤسسة الاهرام الناعمة؛ من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو تحقيق المعادلة الصعبة، وهي ضمان توفر الدواء في السوق المصرى بأعلى جودة وبأسعار في متناول المرضى، بالإضافة إلى زيادة فرص تصدير الدواء للأسواق العالمية، وتوفير المواد الفعالة لصناعة الدواء محليا وتصديرها للخارج.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأهرام السنوي الأول للدواء، يناقش عدد من الموضوعات الهامة من بينها نظم تسعير الدواء في مصر، والتسجيل، والتصدير، والقدرة التنافسية، والجودة، ومعوقات تصنيع المواد الخام، وعلاقة الدواء بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وقدرة تصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية، والتجارب السريرية، والغش الدوائي، وغير ذلك من الموضوعات الهامة؛ حيث يتم طرح تلك الموضوعات ومناقشتها بين جميع الجهات المعنية والقائمين على الصناعة تحت مظلة المؤتمر.

وينعقد المؤتمر على يومين، وينقسم لـ8 جلسات مختلفة، بحضور 50 من الخبراء والمتخصصين والأخصائيين، وبمشاركة 700 من المهتمين ورجال الإعلام والصحافة والدولة.