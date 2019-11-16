أخبار مصر | "خريجي الأزهر" بأندونيسيا تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

وفي كلمته أشاد وزير الشئون الدينية السابق، بدور فرع المنظمة باندونيسيا في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز التعايش السلمي داخل اندونيسيا موجهًا الشكر لفضيلة الامام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لرعايته لفرع المركز باندونيسيا وتوجيه الدعم لأبناء اندونيسيا الراغبين في الدراسة بالأزهر الشريف.

وأكد وأن الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام وهو ينشر الوسطية فى شتى بقاع الأرض وحتى الأن هو منارة الوسطية وحافظًا للإسلام الوسطي المعتدل.

وقال مخلص حنفي، الأمين العام لفرع المنظمة بإندونيسيا، إن فرع المنظمة والمركز يعملان وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حيث يعمل فرع مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية على تأهيل وإعداد الطالب لغويًا وأدبيًا للدراسة بجامعة الأزهر الشريف، ويعمل فرع المنظمة على رعايتهم بعد تخرجهم لنشر الفكر والمنهج الوسطي المعتدل ورسالة الأزهر الشريف السمحة.

وأشاد أحمد عبد الهادي، المستشار بالسفارة المصرية بإندونيسيا، بمستوى الطلاب اللغوي وطريقة التعليم غير التقليدية بفرع المركز.

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ووجه في رسالته للطلاب بضرورة الالتزام بالمنهج والفكر الأزهري خلال تواجدهم فى مصر، والتعلم من نموذج التعايش السلمي بين المصريين بصرف النظر عن المعتقدات الدينية.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات منها مسرحية الثعلب والديك وهى عبارة عن مشهد تمثيلي يهدف إلى تحذير الطلاب من أخذ العلوم وبالأخص العلوم الدينية من غير المختصين، "ماذا تعلمت" تم من خلالها استعراض أبرز ما تعلمه الطلاب فى مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فرع إندونيسيا، جزء من قصيدة البردة، تهدف لاستعراض المهارات اللغوية للطلاب.

كما قدموا الطلاب فقرة عن "مجلة نور" وكيف أسهمت فى تعلمهم للغة العربية وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال، وفقرة البحث العلمى، حيث ألقى الطالب ذو النون مخلصان، نموذجًا لبحث علمي بعنوان – وسائل التواصل الاجتماعي بين التعزيز والمواجهة.