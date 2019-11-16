أخبار مصر | وزيرة التضامن: الهلال الأحمر يقدم خدمات الإغاثة والدمج لكل ضيوف مصر

وجاء ذلك بحضور الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، ورونالد أوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وممثلي العديد مِن سفارات الدول الإفريقية في مصر ومنها مالاوي ومالي والكاميرون وغانا وكوت ديفوار وممثلي عدد من المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.

وأكدت غادة والي، حرصها الشديد على التواجد في احتفال الهلال الأحمر المصري بيوم الشباب الإفريقي لتحيي جهود الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر يقدم خدمات الإغاثة والدمج والتأهيل والتدريب لكل ضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين وهو ما يعكس السياسة المصرية في احتضان كل أبناء القارة الإفريقية وكل الزائرين إليها لكي يمارسوا في مصر كل حقوقهم بما فيه الحق في التطوع.

وقالت إن التأهيل الذي يقوم به الهلال الأحمر لضيوفنا من القارة الإفريقية يحقق الاستقلالية وينمي القدرات ويؤهلهم للعمل، مضيفة أن الجهد لا يمكن أن تقوم به الحكومة وحدها لكنه جهد مشترك بين الحكومة والمجتمع المدني متمثلا في الهلال الأحمر.

ونوهت بأن مصر ومع تولي الرئيس عبد الفتاح رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي تكثف فيه الشراكات والجهود مع كل الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه الجهود لن تنقطع ووسيظل التعاون والشراكة قائمة لأن جذورنا إفريقية ونحن نشترك في نفس المصير والآمال والطموحات، معربة عن تطلعها لأن تكون الشراكات أكبر وأوسع وأقوى بين جميع الجهات.

وقدمت الشكر لكل العاملين في الهلال الأحمر المصري لافتة إلى أن أهم ثورة الدى الهلال الأحمر هم المتطوعون من الفتيات والشباب، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري جمعية أهلية عريقة لها دور على المستوى الإقليمي والدولي وشراكات وتواجد في كل المحافظات ودائما يكون حاضرا بتطوعيه وشبابه

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وتفقدت على هامش الاحتفالية معرضًا لمنتجات التراث الإفريقي التي ينتجها المهاجرين واللاجئين الأفارقة في مصر، وأبدت والي إعجابها الشديد بالمعرض مشيرة إلى إعجابها بما لمسته من منتجات متنوعة يتم فيها استثمار المواهب الفنية وتطوير الحرف اليدوية من أبناء الدول الإفريقية الأخرى.

واستعرضت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري خلال الحفل الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر في دعم المهاجرين الأكثر احتياجا الموجودين في جمهورية مصر العربية ودوره في تمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تراعي الاحتياجات الأساسية لهم بجانب توفير سبل المساعدة لهم على إعادة الروابط الأسرية، وكذلك تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة.

وتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية بقيادة الموسيقار الكبير هاني شنودة.

ويحتفل الاتحاد الإفريقي -والذي يتولى رئاسته حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي- بيوم الشباب الإفريقي في الأول من نوفمبر من كل عام لتعزيز الاعتراف بالشباب كعوامل رئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع انحاء المجتمع الافريقي.