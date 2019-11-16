أخبار مصر | بعد قليل.. الهلال الأحمر يحتفل بيوم الشباب الأفريقي بحضور وزيرة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. الهلال الأحمر يحتفل بيوم الشباب الأفريقي بحضور وزيرة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الهلال الأحمر المصري بالتعاون منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في احتفالية كبرى اليوم بالمقر العام للهلال بمدينة نصر، تحت عنوان " يوم الشباب الأفريقي"، بحضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر المصرى، الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الاحمر المصري، وبرونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر، ورونالد اوفترينجر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وممثلي العديد مِن سفارات الدول في مصر مالاوي ومالي والكاميرون وغانا وكوت فوار" وممثلي عدد من المنظمات الانسانية.

ويتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية حيث سيقوم هاني شنودة وفرقته بتقديم بعض الفقرات خلال الأحتفالية، كما ستشارك عدد من الفرق الفلكلورية أيضا ببعض الاستعراضات الافريقية، كما سيشارك في الاحتفالية 30 طفل من مختلف الدول الافريقية المقيمين في مصر والذين يدرسون في المدارس المجتمعية التي يخدمها الهلال.

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ويتم إستعراض أنشطة الهلال الاحمر المصري بالتعاون مع اليونيسيف حول دعم المهاجرين الأكثر احتياجا الموجودين في المجتمعات المحلية في جمهورية مصر العربية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تراعي الاحتياجات الأساسية لهم بجانب توفير سبل المساعدة للمهاجرين على إعادة الروابط الأسرية، وكذلك تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة.

وسيقام على هامش الاحتفالية معرض لمنتجات التراث الافريقي التي ينتجها المهاجرين واللاجئين الأفارقة في مصر.

ويحتفل الاتحاد الافريقي الذي يترأسه الرئيس السيسي بيوم الشباب الافريقي في الأول من نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الاعتراف بالشباب كعوامل رئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع انحاء المجتمع الافريقي.