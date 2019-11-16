أخبار مصر | بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.. "الإفتاء": الله أمرنا بالإحسان والرفق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.. "الإفتاء": الله أمرنا بالإحسان والرفق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو موشن جرافيك جديدًا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أكدت فيه أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بلزوم مبدأ إحسان المعاملة والرفق ولين القول والإحسان مع جميع الناس سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم.



وأشارت الدار في فيديو الرسوم المتحركة، إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سهلًا، سمحًا، لينًا، دائم البِشْرِ، وكان صلوات الله عليه دائمًا ما يواجه الناس بالابتسام، ويبادرهم بالتحية والسلام.