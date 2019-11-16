أخبار مصر | "الأطباء العرب" يدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين ويستنكر الاعتداء الإسرائيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء العرب" يدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين ويستنكر الاعتداء الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع اتحاد الأطباء العرب بقلق بالغ التطورات الخطيرة في فلسطين ويستنكر قصف منازل المدنيين الأمنين بقطاع غزة، والتى أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينى وإصابة المئات من بينهم أطفال ونساء وتدمير أكثر من ١٠٠ منشأة سكنية.

وفى ظل معاناة الشعب الفلسطينى من تدهور فى الوضع الصحى والإنسانى ونقص فى الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، يمارس ضده هذا الاعتداء الممنهج من قبل سلطات الإحتلال الصهيونى.

وعليه تعرب الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب على لسان الأمين العام الدكتور أسامة رسلان، عن بالغ قلقها من تطورات الأحداث، وتدعو الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة وكذا منظمات المجتمع المدني للوقوف صفًا منيعًا ضد هذا العدوان الصهيوني واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التى تدعو لحماية المدنيين.