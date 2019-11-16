أخبار مصر | وزيرة الخارجية السويسرية بعد زيارة سقارة: "سأعود لمصر مع عائلتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الخارجية السويسرية بعد زيارة سقارة: "سأعود لمصر مع عائلتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت باسكال بيريسويل، وزيرة خارجية سويسرا والتي تتواجد في زيارة لمصر هذه الأيام، إن الحضارة المصرية مبهرة للغاية، وهي ستعود بالتأكيد مرة أخرى لمصر مرات كثيرة ولكن مع عائلتها لزيارة آثارها الفريدة.

جاء تصريح وزيرة الخارجية السويسرية على هامش زيارتها اليوم لمنطقة أثار سقارة والوفد المرافق لها بحضور السفير السويسري بمصر، وكان في استقبالهم صبري فرح مدير عام منطقة سقارة

وأضافت أن الأثار المصرية من التنوع والكثيرة، بحيث تحتاج لعدة زيارات، وأكدت أنها ستكون حريصة على اصطحاب عائلتها في مرات قادمة للتعرف على هذه الحضارة التي وصفتها بالنادرة، وشملت زيارة وزيرة الخارجية السويسرية لمنطقة سقارة، هرم زوسر المدرج ومقبرة أيدوت وميحو والسرابيوم، ونمتي مس، ومايا، وهرم أوناس، ومتحف أيمحتب.

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وتُعد سقارة من أشهر المناطق الأثرية عالميًا حيث تضم أقدم بناء حجري في التاريخ وهو الهرم المدرج الشهير بهرم زوسر، وكذلك تضم ما يقرب من 19 مزار أثري آخر أشهرها هرم أوناس أو ونيس، هرم تيتي، مقبرة ميروركا، مقبر كاجمني، والسيرابيوم، إضافة إلى عدد كبير من المقابر المصرية القديمة، إضافة إلى متحف منطقة سقارة الذي يحمل عنوان "متحف ايمحتب".

وزيارات المصريين لمنطقة سقارة لا توازي الكثافة التي يقبل بها المواطنين على منطقة أهرامات الجيزة أو متحف التحرير في القاهرة.

على الرغم من أنها مثل زيارة أي متحف أو منطقة على مستو الجمهورية، فقط السيرابيوم ومقبرة ميروركا لهم تذكرة خاصة، حيث تبلغ تذكرة الدخول للمصري 20 جنيهًا و5 جنيهات للطالب، ودخول السيرابيوم وميروركا بـ 20 جنيهًا للمصري و5 جنيهات للطالب.