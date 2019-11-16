شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة جميع العاملين بوحدة اجتماعية للتحقيق: «مدير التضامن وجدها مغلقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عددًا من الوحدات التابعة لإدارة وسط الإسكندرية، في إطار خطة الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل.

وأكد «فوزي»، في بيان له، السبت، أنه أثناء مروره على الإدارات والوحدات الاجتماعية لمتابعة تنفيذ الخطة وانضباط وسير العمل داخل الوحدات وبالمرور على إحدى الوحدات التابعة لإدارة وسط الاجتماعية، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر تبين أن الوحدة مغلقة.

وأضاف «فوزى» أنه على الفور أمر بإحالة جميع العاملين بالوحدة إلى التحقيق، وتم خصم 5 أيام ممن قاموا بغلق الوحدة وعددهم 4 أفراد بعد إحالتهم للتحقيق وانصرافهم قبيل مواعيد العمل الرسمية، وشدد على تغليظ العقوبة حال تكرارها لأي من العاملين ممن سبق مجازاته.