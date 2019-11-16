شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ عن ملاحظاته على محطات مياه: «أمامكم أسبوع مُهلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، المرور على محطة مياه الجرايدة، وابشان بمركز ومدينة بيلا، وبالمرور على محطة مياه ابشان تلاحظ وجود فتحات داخل غرفة المحولات قد تؤدى إلى دخول الحيوانات داخل الغرفة، مما قد ينتج عنه حريق، تبين أن، لوحة الجهد المتوسط تحتاج لصيانة، ويوجد بالمحطة ديزل معطل منذ فترة طويلة، تبين وجود أعمال داخل المحطة، ووجود بوص وهيش داخل المحطة، ولوحة تشغيل المحركات تحتاج لصيانة.

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وبالمرور على محطة مياه الجرايدة (2) تبين أنه، لا يوجد نظام تأمين ضد الحريق، ووجود تشوينات عديدة داخل المحطة، ووجود طفح مياه بأحد المحابس بالمحطة، ووجود اسلاك كهربائية بارزة عن سطح الأرض بجوار تجمعات مياه تسبب خطورة، لا يوجد ديزل بالمحطة، لا يوجد عنابر كلور أو شابة بالمحطة، يوجد تسريب زيت بأرضية كشك الكهرباء، قد تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدى إلى حرق المحول، وسكاكين الجهد المتوسط تحتاج لتغير.

وبالمرور على محطة مياه الجرايدة (3) تبين، عدم انضباط الجهد الكهربائي بالمحطة حسب ما أفاد به المسؤولون بالمحطة، والمحطة باحتياج إلى منظم جهد، والديزل معطل بالمحطة، وتلاحظ ضرورة التأكد من أجهزة الحماية بالمحطة، ويوجد بعض كابلات الكهرباء على سطح الأرض، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

كلف محافظ كفر الشيخ، المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، لعمل اللازم وتلافى الملاحظات خلال أسبوع.