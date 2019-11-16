- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منافسة مع الهند.. شرم الشيخ تفوز بتنظيم مسابقة ملكة جمال القارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد غياب مسابقات ملكات الجمال سنوات عن مدينة شرم الشيخ تعود بقوة بعد منافسة كبيرة مع الهند، ومن المقرر أن تبدأ المسابقات مطلع شهر ديسمبر المقبل.
واستقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ «ديتليف تورسيس»، المدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية لتنظيم ملكات جمال القارات وبرفقته «كارين جالمان» ملكة جمال القارات لعام 2018.
وتم التشاور لإقامة المسابقة هذا العام بأحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 20 ديسمبر المقبل 2019.
وأعلن المنظم للمسابقة أنه تم اختيار مدينة شرم الشيخ بعد منافسة شرسة مع إحدى المدن الهندية، وجاء تفوق مدينة السلام لما تتمتع به من طقس مميز ومناخ رائع، فضلا على مقاصدها السياحية الخلابة، ومن المقرر اشتراك ٨٢ دولة في المسابقة، فضلًا على الوفود الإعلامية العالمية المرافقة لكل دولة.
وأكد المحافظ على ترحيبه بإقامة المسابقة التي تبرز مقومات مدينة السلام السياحية أمام وسائل الإعلام العالمية، كما أهدي الشال السيناوى لملكة جمال القارات عن عام 2018.
حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد منافسة مع الهند.. شرم الشيخ تفوز بتنظيم مسابقة ملكة جمال القارات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.