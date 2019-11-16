شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منافسة مع الهند.. شرم الشيخ تفوز بتنظيم مسابقة ملكة جمال القارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد غياب مسابقات ملكات الجمال سنوات عن مدينة شرم الشيخ تعود بقوة بعد منافسة كبيرة مع الهند، ومن المقرر أن تبدأ المسابقات مطلع شهر ديسمبر المقبل.

واستقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ «ديتليف تورسيس»، المدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية لتنظيم ملكات جمال القارات وبرفقته «كارين جالمان» ملكة جمال القارات لعام 2018.

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وتم التشاور لإقامة المسابقة هذا العام بأحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 20 ديسمبر المقبل 2019.

وأعلن المنظم للمسابقة أنه تم اختيار مدينة شرم الشيخ بعد منافسة شرسة مع إحدى المدن الهندية، وجاء تفوق مدينة السلام لما تتمتع به من طقس مميز ومناخ رائع، فضلا على مقاصدها السياحية الخلابة، ومن المقرر اشتراك ٨٢ دولة في المسابقة، فضلًا على الوفود الإعلامية العالمية المرافقة لكل دولة.

وأكد المحافظ على ترحيبه بإقامة المسابقة التي تبرز مقومات مدينة السلام السياحية أمام وسائل الإعلام العالمية، كما أهدي الشال السيناوى لملكة جمال القارات عن عام 2018.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام.

شرم الشيخ تستضيف مسابقة ملكة جمال القارات

شرم الشيخ تستضيف مسابقة ملكة جمال القارات