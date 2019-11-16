شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الإسكندرية» تطرح مزايدة علنية لإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام «BOT» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، الانتهاء من إجراءات طرح مزايدة علنية لإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبى وملحقاته بمركز شباب الحرية في المحافظة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية «BOT».

وأوضحت «الشريف»، في تصريحات صحفية، السبت، أن أعمال المزايدة العلنية تمت بشكل محايد وشفاف، وبحضور مستشار من مجلس الدولة ومندوب من المديرية المالية، حيث تقدم للمزايدة شركتا ويف سبورتنج وفيجين جروب وتمت الترسية على شركة ويف سبورتنج بقيمه حق انتفاع سنوي تقدر بـ120 ألف جنيه وبزيادة مركبة قيمتها 10% لمدة 9 سنوات، مشيرة إلى أن التكلفة الإنشائية للحمام تبلغ 3 ملايين و930 ألف جنيه.

ولفتت إلى أن المشروع يأتى ضمن 3 مشروعات تم طرحها بهذا النظام في مراكز شباب أبيس 10 وسموحة، إلى جانب الحرية، مشيرة إلى أن ذلك يأتى في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمتابعات المستمرة من قبل المديرية على الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على آخر المستجدات.