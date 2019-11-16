شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 4٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 2018-2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالي الطلاب المقيدين في التعليم العالي بلغ 3.104 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018/2019، مقابل 2.985 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

وأوضح الجهاز، في تقرير له، أن نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 72.9٪، وبالجامعات الخاصة 6.3٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.2 ٪، والأكاديميـات 1.1٪، وبالمعاهد المتنوعة 0.8٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 4.8٪ خلال العام الدراسي 2018/ 2019.

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وأضاف التقرير أن عــــدد الطلاب المقيدين بجامــــــعة الأزهر بلغ 360.1 ألف طالب، يليها جامعة القاهرة بعـدد 196.6 ألـــــف طالب، فيما بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 23.7 ألف طالب، يليهـا جامعـة 6 أكتوبر بعـدد 23.3 ألـــف طالـب.

وأشار الجهاز إلى أن إجمالي الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية 4.033 مليون طالب خــلال العــــام الدراسي 2018/2019، مقابل 3.947 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪، وبلــغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2.109 مليون طالب (1.754 مليون طالب بالتعليم العــام، 354.9 ألــف طــــالب بالتعليم الأزهري).

وأشار الجهاز إلى أن إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 1.924 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018/2019 بــــزيادة بلغت نسبتها 3.2٪.