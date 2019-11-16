شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقسا معتدلا على كافة الأنحاء نهاراً، مائلا للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «19- 26»، إسكندرية «20- 26»، قنا «17- 27»، الأقصر «18 – 27»، أسوان «19 – 28».