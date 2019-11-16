شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأجهزة الخاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح له، السبت، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الإمارات، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن مفككة.

وأشار إلى أن مدير عام مبنى الركاب بجمارك المطار، جمال عبد الفتاح، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.