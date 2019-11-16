شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات: بدء عمل بوابة العمرة وسفر أول وفد معتمرين الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة المصرية الإلكترونية بدأت العمل من اليوم مرحلة إدخال البيانات الخاصة بالمعتمرين، وتسجيل البرامج والرحلات، ولكن التشغيل الفعلى للجمهور وفى المنافذ سيبدأ من الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، سفر أول وفد للمعتمرين فى الموسم الجديد 1441ه.

وأكد أن عدد الشركات المصرية التى ستشارك فى تنظيم رحلات العمرة هذا العام بلغ 1833شركة، وعدد الشركات والمؤسسات السعودية بلغ 500، لافتا إلى أنه تم غلق باب التسجيل أمام لشركات الخميس الماضى، مشددا على أن الشركات لن تتمكن من تشغيل الرحلات إلا بعد إنهاء جميع إجراءات التوثيق، لافتا إلى أن منظومة العمرة تعمل تحت الرقابة المستمرة للبرامج من وزارة السياحة، وبالتنسيق مع غرفة الشركات منذ التعاقد مع المعتمر وطوال سفره وحتى عودته سالما.

وقد قامت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بإخطار قطاع الشركات بوزارة السياحة بهذه الأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائى على بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم، وأكدت الغرفة أن تسجيل الشركات المصرية هدفه التسهيل على المعتمر المصرى، بتجميع كافة الشركات المصرح لها بتنظيم العمرة فى منصة واحدة للاختيار بينها، واستبعاد الشركات الغير مرخص لها.

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وشددت الغرفة أن البوابة تعتبر حماية لحقوق الموطنين، حيث تم تسجيل الشركات والمؤسسات السعودية على البوابة لضمان الاختيار بين هؤلاء الوكلاء، واستبعاد اى وكيل ايضا يثبت مخالفته لتعاقداته مع الشركات المصرية أو التقصير فى حقوق المعتمرين.

وطالبت الغرفة جميع المواطنين الراغبين فى اداء العمرة الدخول على بوابة العمرة المصرية والاختيار بين الشركات المسجلة عليها، واستعراض كافة برامج شركات السياحة المسجلة بكافة تفاصيلها من حيث السعر والتوقيتات وأماكن الإقامة، للاختيار بينها مع ضرورة ضمان التزام الشركة بكافة تفاصيل الرحلة.

كما نبهت الغرفة على المعتمر التأكد من صور الباركود الخاص به قبل السفر، وتسليمه إلى شركة السياحة التى سوف يسافر من خلالها، كما طالبت المواطنين بالبعد عن السمسارة والوسطاء لعدم دفع تكاليف أعلى وحتى لا تضيع حقوقهم.