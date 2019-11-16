شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار حالة الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة وانحسار سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، موضحا أن الطقس معتدل على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على بعض مناطق السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى.

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وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من غد الأحد، تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، لافتا إلى أن فرص الأمطار تنعدم خلال الـ48 ساعة المقبلة على سلاسل البحر الأحمر.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية هى الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الفترة الحالية، مناشدا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية يوميا خاصة وأننا ما زلنا فى فصل الخريف وهو فصل معروف عنه التقلبات الجوية.