شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إحباط تهريب 2 طن بانجو بقيمة 8 ملايين جنيه عبر محور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة ، نجحت مكافحة المخدرات ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية نشاط عناصر تشكيلاً عصابياً إعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدر بانجو مخبأة أسفل حمولة (جبس) من شرق قناة السويس إلى غربها ، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى ، وهم ( صاحب مكتب مقاولات ، عاطل ، سائق – مقيمين بمحافظتى السويس وجنوب سيناء) .

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم ( سيارة نقل بمقطورة) بطريق معدية (الشط) بدائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزتهم 584 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجمالياً 1,750 واحد طن وسبعمائة وخمسون كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات، هذا وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من (ثمانية مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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