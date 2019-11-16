شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تكدس مرورى بطريق إسكندرية الزراعى بسبب كوبرى قلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من التكدس المرورى بطريق إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة، صباح اليوم السبت، بسبب أعمال الإنشاء الخاصة بكوبرى قلما بقليوب، والإغلاق الجزئى للطريق. وتميزت حركة السير اتجاه الإسكندرية بالسيولة المرورية دون أى تكدسات ملحوظة، وتعمل الإدارة العامة للمرور على متابعة حركة السير، وتقديم خدمات الإغاثة لقائدي السيارات.

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