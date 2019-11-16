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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسئول الحكومى المحترف، المنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمقر الأكاديمية، الذى يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

جاء البرنامج كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، ولرفع كفاءة موظفى الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومي على قدر عال من الكفاءة والفعالية.

ويستهدف البرنامج تدريب 1200 متدرب من القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، على أن تكون كل دفعة قوامها 200 متدرب على مدار 6 دورات متتالية، ويوجه التدريب إلى وزارات التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتعليم العالي، والتضامن الإجتماعي، والزراعة.

وتم تخريج 3 دفعات بإجمالي عدد 626 متدرب؛ ويتم التدريب على 3 مراحل كل مرحلة تشمل 15 يوم تدريبي يعود بعدها الموظف إلى عمله ليطبق ما اكتسبه من التدريب لمدة 30 يومًا، ثم يكرر ذلك في المرحلتين التاليتين، لتصبح أيام التدريب 45 يومًا بخلاف أيام الزيارات، وقد تم تخريج دفعتين خلال الفترة الماضية بإجمالى عدد 626 متدربا للدفعات الثلاثة.

وفي الوقت نفسه، بدأت الأكاديمية بتدريب العاملين بالجهاز الإداري لمحافظة الإسكندرية، مستهدف تدريب 400 متدرب على دفعتين من الجهات التالية: «مديرية التنظيم والإدارة، ومديرية الطرق والنقل، وديوان عام الأحياء بالإسكندرية، والمديرية المالية بالإسكندرية، وديوان عام محافظة الإسكندرية، ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة القوى العاملة، والإدارة الهندسية، ووزارة التموين، ووزارة التضامن الإجتماعي، وإدارة الاستثمار، ومكتب السكرتير العام، ووزارة السياحة، وإدارة شئون البيئة، ووزارة الإسكان.

ورُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية منها القيادة الاتصال والتواصل إدارة الأزمات وإدارة المشروعات المالية لغير المتخصصين والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجيا والتنمية المحلية التوعية القومية والهوية والامن والإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل، العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وتأثير وسائل الإعلام اولإبداع في بيئة العمل الحديثة والإصلاح الإداري للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسط



الدفعة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف في لقطة تذكارية أمام الأكاديمية الوطنية للتدريب



الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية الوطنية للتدريب والمهنسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط

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جانب من الحفل



حسام الدين عطية.. النيابةالعامة



درع الدفعة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي



كلمة المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري



ماريان رءوف فؤاد يسي - وزارة الصحة



مارينا نبيل امين - النيابة العامة



محمد طه محمد الطاهر - وزارة التربية التعليم



مروة ذكي محمد أحمد - وزارة التموين