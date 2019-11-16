شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية والوطنية للإعلام يدشنان باقة قنوات "أون تايم سبورتس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports.

ومن المقرر أن تنطلق باقة القنوات الجديدة مع بداية عام 2020 ، و بمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport، والتى تم إطلاقها نهاية 2016، وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر و قناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية، والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، حيث تأتى هذة الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية ، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بينهما.

وصرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قنوات أون تايم سبورتس ستعمل على أن تكون تطور لما تم بنائه من قبل، سواء فى قنوات أون سبورت، أو التجربة الوشيكة لتايم سبورتس، ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة، مع إضافة محتوى مميز، والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصرى والعربى.

وتابع رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية: كما سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية، وفريق من المحترفين فى العمل الرياضى التلفزيونى في مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أنه تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية، لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية فى الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.

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بدوره، أشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها، مؤكدا اعتزازه بالكوادر المصرية التى تستطيع تقديم إعلام رياضى مميز، وبالشكل العالمى الذى يشاهده المشاهد المصرى، وقد الأن الأوان لمتابعته على شاشات مصرية.

وأكد زين استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية فى عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التى تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.