شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أجهزة لكشف الذهب والمعادن بحوزة راكب بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى عبدالعزيز، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأجهزة الخاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم 925 القادمة من دبى، اشتبه صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء، فى راكب مصري قادم من الإمارات نظرا لقصر الفترة بين سفره وعودته.



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وأضافت المصادر، أنه بسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أفاد بوجود جهاز للكشف عن المياه الجوفية، وأنه تم إثباته عند السفر، وبالعرض على زكريا حسب الله، نائب مدير الادارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، ضمت كل من، محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك، وصبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء، فتلاحظ ثقل الجهاز، وبفكه تبين وجود 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن، وتم عمل برشام لها لإخفائها أسفل الجهاز.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى الركاب بجمارك مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى.