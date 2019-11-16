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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بجنوب الجيزة ومصادرة محتوياتهم والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق أخر فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمواجهة مخالفات البناء تم التحفظ علي خلاطة كبيرة من موقع عقار مخالف بشارع الأندلس المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية بمتابعة من اشرف تامر رئيس المدينة.
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