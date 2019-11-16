صور.. غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بجنوب الجيزة ومصادرة محتوياتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت محافظة الجيزة 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة ربيع الجيزة نطاق حى جنوب الجيزة لمخالفتهم القانون، وهم سنتر نوبل وسنتر سلسبيل وسنتر التوحيد وسنتر الخطيب وسنتر سمارت، وذلك خلال حملة لحى جنوب الجيزة برئاسة تيسير عبد الفتاح، وتم رفع جميع المحتويات. وفى سياق أخر فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمواجهة مخالفات البناء تم التحفظ علي خلاطة كبيرة من موقع عقار مخالف بشارع الأندلس المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية بمتابعة من اشرف تامر رئيس المدينة. Advertisements







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