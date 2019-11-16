أخبار مصر

الداخلية تنظيم ندوات دينية تثقيفة بمختلف المواقع الشرطية بحضور أئمة الأوقاف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظيم ندوات دينية تثقيفة بمختلف المواقع الشرطية بحضور أئمة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص وزارة الداخلية على تعميق الوعى الدينى والثقافى بين أعضاء هيئة الشرطة، وخصوصًا فى ذكر المولد النبوى الشريف حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وكذا معاهد مندوبى الأمن بتنظيم ندوات دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف.

 

Advertisements

وتحدث أئمة وزارة الأوقاف عن مفهوم الوطنية والضوابط الأخلاقية فى مواجهة الأفكار المتطرفة والتأكيد على سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الانتماء الحقيقى للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين مُثمنين الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.

 

يأتى ذلك إيمانًا بأهمية الوازع الدينى والوطنى وإبراز أهمية العمل الأمنى الذى يضطلع به جميع أعضاء هيئة الشرطة فى ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع الوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنظيم ندوات دينية تثقيفة بمختلف المواقع الشرطية بحضور أئمة الأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا