شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظيم ندوات دينية تثقيفة بمختلف المواقع الشرطية بحضور أئمة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص وزارة الداخلية على تعميق الوعى الدينى والثقافى بين أعضاء هيئة الشرطة، وخصوصًا فى ذكر المولد النبوى الشريف حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وكذا معاهد مندوبى الأمن بتنظيم ندوات دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف.

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وتحدث أئمة وزارة الأوقاف عن مفهوم الوطنية والضوابط الأخلاقية فى مواجهة الأفكار المتطرفة والتأكيد على سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الانتماء الحقيقى للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين مُثمنين الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.

يأتى ذلك إيمانًا بأهمية الوازع الدينى والوطنى وإبراز أهمية العمل الأمنى الذى يضطلع به جميع أعضاء هيئة الشرطة فى ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع الوطن.