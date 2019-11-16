مطران الجيزة للكاثوليك يترأس أول صلاة قداس بكنيسة "ابنى بيتك" الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأّس الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك القدّاس الأوّل من داخل كنيسة الملاك ميخائيل منطقة ابن بيتك، مدينة 6 أكتوبر، بعد الانتهاء من تشطيب وتجهيز قاعة الصلاة والاجتماعات بالكنيسة الجديدة لحين الانتهاء من أعمال تشطيب الكنيسة.
الجدير بالذكر أن الشهر الماضى شهد الانتهاء من تشييد السور وبدأت أعمال المحارة ودهانات الواجهات الخارجية للكنيسة.
وكان الكاثوليك قد اختتموا أمس أسبوع نهضة القديس مارجرجس بالقداس حيث صلى ثلاثة مطارنة فى كنيسة الكاثوليك بالشارونية بسوهاج بعد زفة العيد.
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