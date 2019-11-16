شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن آخر زيارة لوزير الإسكان فى العاصمة الإدارية كانت الشهر الماضي، شملت عددا من الأحياء والمشروعات الجارى تنفيذها، حيث تفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك".

وأكد الوزير، أن هناك التزاما أمام القيادة السياسية بالانتهاء من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى المواعيد المحددة، مطالبا بزراعة نخل مثمر، وأشجار مثمرة بالمشروع.

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وأضاف وزير الإسكان، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد عن ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول"CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم).