شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أول مدربة ببغاوات فى مصر.. درست الإعلام وتهوى تربية الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركت العمل في مجال الإعلام بسبب حبها الشديد للطيور، فمنذ طفولتها تهوي تربية القطط والكلاب والطيور حتى قررت أن تحترف مهنة تحبها وهي تدريب الطيور خاصة " الببغاوات". Advertisements وفي هذا التقرير تعرض"الخليج 365" حكاية أول مدربة للببغاوات في مصر وهى ندى ممدوح، 28 سنة، التى قالت: منذ صغري وأنا بحب الحيوانات وكانت أسرتي لديها كثير من الطيور تقوم بتربيتها مما جعلني أتعلق أكثر بهم ودرست الإعلام وتخرجت عام 2012 وعملت في هذا المجال لمدة 4 سنوات وفي ذلك الوقت كانت لدى فرصة الاقتراب من الببغاوات ومعرفة مدى ذكائها وقياس إمكانية تدريبها بشكل عام عن طريق أحد أقاربي ثم قررت بعدها التفرغ لهم لأترك عملي بالإعلام.

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