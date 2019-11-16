شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة يتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن الوفد سيترأس غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر فى الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وأشار البيان إلى أن الوفد من المقرر أن يتفقد عدداً من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التى يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل فى الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أى عقبات قد تواجههم.