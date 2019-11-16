شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة :تنظيم معارض لتسويق منتجات ورش شباب الخريجين بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على رفع كفاءة السوق من وجهات المحلات وطلاء وجهات المحلات ورفع وإزالة كافة المخلفات داخل السوق وتسويق منتجات الشباب بمحافظة الجيزة من خلال إقامة معارض للمنتجات.
وتشمل ورش المنيب مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والصناعة مثل أعمال النجارة والطلاء وصناعة منتجات الزجاج وتشكيله والمطبوعات الورقية والخراطة ولحام وتشكيل المعادن وحقن البلاستك وصناعات داخل السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الجيزة :تنظيم معارض لتسويق منتجات ورش شباب الخريجين بالمنيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.