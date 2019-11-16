شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة :تنظيم معارض لتسويق منتجات ورش شباب الخريجين بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت عزة وهدان، رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ محافظة الجيزة، ومحمد جمال نائب رئيس الجهاز عدد من الزيارات لورش المنيب التابعة لجهاز رعاية وتشغيل الشباب، كما تم عقد اجتماع مع شباب الخريجين أصحاب الورش وتم الاستماع الي كافة المشكلات التي تعيقهم.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على رفع كفاءة السوق من وجهات المحلات وطلاء وجهات المحلات ورفع وإزالة كافة المخلفات داخل السوق وتسويق منتجات الشباب بمحافظة الجيزة من خلال إقامة معارض للمنتجات.

وتشمل ورش المنيب مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والصناعة مثل أعمال النجارة والطلاء وصناعة منتجات الزجاج وتشكيله والمطبوعات الورقية والخراطة ولحام وتشكيل المعادن وحقن البلاستك وصناعات داخل السيارات.