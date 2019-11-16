نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يطالب بمنح الأساتذة مستحقاتهم المالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، جامعة الأزهر بتطبيق قانون الخدمة المدنية وتوصيات الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتضمين مكافآت وبدلات أعضاء التدريس والهيئة المعاونة ضمن الأجر الثابت للأعضاء ومعاونيهم. وطالب النادى فى مذكرة تقدم بها باسم الأعضاء إلى جامعة الأزهر، باعتبار المكافآت والبدلات ضمن الأجر حتى تشملها الزيادات السنوية والمتغيرات المالية طبقا للوائح. Advertisements وأكدت المذكرة التى تقدم بها رئيس النادى محمد حسين عويضة وحصل الخليج 365 على نسخة منها أن الأساتذة ومنهم رئيس الجامعة ونوابه يسرى عليهم النظام الأساسى واللوائح وقانون الخدمة المدنية وفتوى مجلس الدولة. وشددت المذكرة على أن الجامعة ترتكب خطأ قانونى ومالى يخالف قوانين الدولة المنظمة وقانون المجلس الأعلى للجامعات وهو ما انتقص من حقوق الأعضاء مطالبة بصرف المستحقات بأثر رجعى ومعالجة الخلل حسب ما أقرته الدولة فى قانون الخدمة المدنية واسوة ببعض القضايا التى شهدتها ساحات المحاكم والقوانين المنظمة وفتوى متخصصة.

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