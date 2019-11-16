هنا تربى المواشى بمزارع طرة.. إنتاج أطنان لحوم من الأبقار والجاموس (فيديو)

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ويعتقد البعض بالخطأ أن هذه المساحات الضخمة لسجون طرة ممتلئة بعنابر السجون، ولكن في حقيقة الأمر، فإن مساحات كبيرة منها يوجد بها مشروعات إنتاجية ضخمة، أبرزها الإنتاج الحيواني.
وتحرص مصلحة السجون على توفير أغذية المواشي من إنتاجها الخاص، من خلال تصنيع الأعلاف، ووجود الزراعات التي تقدم للمواشي كمأكولات.
وتساهم هذه الثروة الحيوانية الضخمة التي يعمل على رعايتها السجناء في توفير كميات ضخمة من اللحوم، بعضها يقدم للنزلاء في الوجبات المقررة لهم، وفقاً للوائح السجون، وبعضها الآخر يتم عرضه ضمن منتجات السجناء، وبيع اللحوم بأسعار مخفضة للقضاء على الغلاء، حيث تتميز هذه اللحوم بكونها "طازجة" ومضمونة المصدر.
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