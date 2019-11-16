صور.. ثلاثة مطارنة يصلون القداس الختامى بعيد القديس مارجرجس بالشورانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الأقباط أسبوع النهضة الروحية للقديس والشهيد العظيم مارجرجس بإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وذلك بحضور الأنبا باسليوس مطران الإيبارشية، والأنبا جورج شيحان مطران الموارنة والأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخرى لإيبارشية سوهاج. شارك المطارنة الثلاثة فى صلاة القداس الإلهى الاحتفالى بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالشورانية، كما شاركهما فى صلاة القداس الإلهى الأب باخوم عويضة الفرنسيسكاني، والأب أشرف عيسى الفرنسيسكاني. بدأ اليوم بدورة الشهيد مار جرجس بالشوارع المحيطة بالكنيسة، أعقبها صلاة الذبيحة الإلهية حيث وجه المطران جورج شيحان الكلمة الروحية لشعب الكنيسة، ثم اختتم القداس الإلهى بالبركة الرسولية.

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