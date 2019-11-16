ضبط عاطل أنشأ شركة وهمية لإلحاق العمالة للخارج على "الفيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

رصدت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وجود العديد من الصفحات الوهمية الاحتيالية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، باسم أحد الأشخاص – زعم خلالها كونه موظف تنفيذي بإحدى الجهات الحكومية بإحدى الدول بالبلاد وبإمكانية قيامه باستخراج تأشيرات دخول لتلك الدولة بقصد العمل (على خلاف الحقيقة).

توصلت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه في 3 قضايا إيصالات أمانة) إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل خارج البلاد ، وتمكن من الإيقاع بضحاياه عن طريق إنشائه العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) زاعماً كونه موظف تنفيذي بسفارة إحدى الدول بالبلاد، ومثبت عليها صورة شخصية له مرتدياً الزي الوطني لتلك الدولة، وأعلن من خلال تلك الصفحات إمكانية قيامة باستخراج تأشيرات عمل منسوبة لتلك الدولة لاستقطاب الشباب راغبي السفر للخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لتلك الدولة بالأسلوب المشار إليه .

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام، أمكن ضبطه بمسكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وعثر بحوزته

13 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج، 30 صورة ضوئية لتأشيرات "زيارة - عمل – تجارية – شخصية" منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول، عقود عمل منسوبة للعديد من شركات المقاولات بالخارج، كمية من الصور الضوئية ( جوازات سفر – شهادات دراسية – صحيفة الحالة الجنائية – شهادات ميلاد ) بأسماء ضحاياه، ظرف فارغ منسوب لسفارة إحدى الدول بالقاهرة، مبلغ مالي قدره 2000 جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط أجهزة إلكترونية عبارة عن 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة، جهاز حاسب آلي، جهاز أي باد، طابعه حاسب آلي" بفحصهم فنياً تبين إنهم محملين بصفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منتحلاً المتهم فيها موظف بسفارة إحدى الدول بالبلاد مستغلاً فيها التحدث مع ضحاياه من خلال برنامج ( الماسنجر ) بالصفة المُنتحلة، محادثات ورسائل صوتية على برنامج ( الواتس آب) تفيد نشاط المتهم الإجرامي.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.