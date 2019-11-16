لسرقته.. ضبط 3 أشخاص لقيامهم باحتجاز شخص بالإكراه داخل شقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص، لقيامهم باحتجاز مواطن داخل شقة سكنية وسرقة مبالغ مالية منه بالإكراه.

كان قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص لرغبته في تأجير سيارة، وفى وقتٍ لاحق تقابل مع الأخير وبصحبته آخر مالك سيارة واتفقا معه على استئجار السيارة لمدة شهر مقابل مبلغ مالي وقيامه بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض نظير استئجارها، وعقب ذلك قام المتهمان باصطحابه إلى منطقة الحى العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بدعوى تجربة السيارة ، وفور وصولهم طلبا منه الجلوس صحبتهم بأحد المقاهي وعقب عودتهم للسيارة اكتشفوا عدم تواجدها، فقاما باصطحابه واحتجازه داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم لحين العثور على السيارة وتعدوا عليه بالضرب واستولوا منه علي هاتفه المحمول، وبطاقة ائتمان واستخدامها في سحب مبلغ مالي وقيام سالفي الذكر بتسليمه لآخر لحراسته إلا أنه تمكن من مغافلته والفرار هرباً.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 9 قضايا آخرهم "مخدرات"- بالاشتراك مع آخران، جميعهم مقيمون بدائرة القسم) .

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المسجل شقي خطر بأنه نظراً لسابقة تعرفه على المجنى عليه استغل رغبة الأخير في استئجار إحدى السيارات وخطط لسرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين على النحو المشار إليه، وأقر باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول.

تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليهم، وأقروا بقيامهم بالتخلص من إيصال الأمانة المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.