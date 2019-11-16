الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن إصابة الطرف الأول بمنطقة المطرية.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومصابين بدائرة القسم، بالانتقال أمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول "بائع مصاب بطلق ناري"، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وطرف ثان "7 أشخاص" بحوزتهم "2 فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة"، وأن المشاجرة بدأت بحدوث مشادة كلامية بين الطرفان سرعان ما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم نتج عنها إصابة الطرف الأول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.