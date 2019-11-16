بعد 3 جرائم من الشروق للإسكندرية.. عصابة الشرطة المزيفة في قبضة أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة قائدي السيارات بمدينة الشروق عقب انتحالهم صفة رجال شرطة.

ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سائق، يفيد بقيام 4 أشخاص باستيقافه حال قيادته سيارة نقل محمل عليها 116 كرتونه ملابس بطريق (مصر/الإسماعيلية) بدائرة القسم، وادعوا أنهم من رجال الشرطة واستولوا على السيارة والبضائع المحملة عليها، وكذا هاتفه المحمول، وفي وقتٍ لاحق ورد اتصال تليفوني لمالك السيارة من أحد السائقين المعلومين لديه يفيد بمشاهدته للسيارة المستولى عليها حيازة أحد الأشخاص على الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة السلام أول.

عقب تقنين الإجراءات بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه تمكنت أجهزة البحث من ضبط (2 من مرتكبي الواقعة) وبحوزتهما (مبلغ مالي، 2 طبنجة صوت، و5 طلقات لذات العيار، الهاتف المحمول المستولى عليه) واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين "هاربين".

بمواجهتهما اعترفا بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع جزء من البضاعة المستولى عليها، وحيازتهما لطبنجتي الصوت بقصد استخدامها في ارتكاب حوادث السرقات، وأرشد أحدهما عن باقي المسروقات.

كما ارتكب الجناة واقعة ثانية بالإسكندرية، حيث تبلغ من صاحب مكتب تسويق عقاري بمحافظة الإسكندرية لقسم شرطة السيدة زينب، بأنه حال قيامه بمعاينة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم تمهيداً لشرائها، فوجئ بقيام مستقلي سيارة باستيقافه مُدعين أنهم من رجال الشرطة واستولوا منه على مبلغ (240.000) وفروا هاربين.

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توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومرتكبيها (3 أشخاص، سبق اتهام أحدهما في قضية "إحداث عاهة"- آخر "هارب").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقرا بسابقة قيام أحدهم بالتعرف على المُبلغ وإيهامه بقدرته على تحويل المبالغ المالية من العملة المصرية إلى الدولار الأمريكي بسعر أقل من المتداول بالبنوك، وفى سبيل ذلك اتفقا على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال المبلغ المالي المستولى عليه، وفور وصوله استوليا منه على المبلغ المالي المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وتم بإرشاد المتهمان بمسكنهما ضبط مبالغ مالية (188,700 جنيه، 525 دولار ) من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكذا سيارتين قاما بشرائهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأضافا بأن باقي المبلغ المالي المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، بسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوالهما، واتهمهما والهارب بارتكاب الواقعة.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط (عاطل، سبق اتهامه في قضيتين- سائق، سبق اتهامه في 3 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين- قهوجي، سابق اتهامه في قضيتين ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام).. حال استقلالهم سيارة.. وبحوزتهم (سلاح أبيض "مطواة"- 2 طبنجة صوت- 2 جراب طبنجة- هيكل جهاز لاسلكي- مبلغ مالي) عقب قيامهم باستيقاف إحدى السيارات، بمناقشة قائدها قرر بقيام المتهمين باستيقافه حال سيره بالسيارة قيادته عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، واتهمهم بالشروع في سرقته.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات قائدي السيارات بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" ، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة أحد قائدي السيارات.. أمكن التوصل إلى المجني عليه وتعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.