خلال يوم.. تنفيذ 81 ألف حكم قضائي وضبط 233 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 233 قطعة سلاح ناري، 263 قضية مخدرات، وتنفيذ 81867 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 29489 مخالفة مرورية، فحص 132 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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