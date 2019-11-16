رئيس هيئة الاعتماد والرقابة: صحة المواطن على أولويات القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - إسلام فاروق:

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن القيادة السياسية تضع ضمن أولوياتها الوصول بالمواطن المصري إلى حالة اللياقة الصحية الكاملة.

جاء ذلك في كلمته، خلال احتفالية الهيئة باليوم العالمي للجودة، السبت، بأحد فنادق القاهرة.

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والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنوط بها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والمسئولة على اعتماد المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وصيدليات ومعامل أشعة وتحاليل وغيرها من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى متابعة معايير الجودة والرقابة عليها خلال مدة التعاقد مع التأمين الصحي الشامل.

وقال إن المؤسسات الصحية الخاصة لم تكن غائبة عن المشهد كجزء مهم في منظومة الصحة بمصر، إذ تم اعتماد أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة كأول مستشفى يتم تسجيله واعتماده من الهيئة، وكذلك مستشفيات القوات المسلحة حيث كان المركز الطبي العالمي، أول مستشفى عسكري يتم تسجيله.

وأضاف أن الهيئة تعمل على الوصول بالخدمات الطبية في مصر إلى أعلى المستويات العالمية من حيث البناء، والتجهيز، بما يليق بالمواطن المصري، من خلال ضمان وصول الخدمات للمواطن بأعلى مستويات الجودة وبمعايير عالمية.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم عدد من مديري المستشفيات العامة والخاص، وكذلك الوحدات الصحية، وأصحاب الصيدليات التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.​