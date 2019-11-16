رئيس هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 6 مستشفيات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنه تم اعتماد وتسجيل 17 وحدة صحة أسرة في محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك 6 من مستشفيات المحافظة.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي للحودة، أن المؤسسات الصحية الخاصة لم تكن غائبة عن المشهد كجزء مهم في منظومة الصحة بمصر، لافتا إلى اعتماد مستشفى خاص بالقاهرة كأول مستشفى يتم تسجيله واعتماده من الهيئة، وكذلك مستشفيات القوات المسلحة حيث كان المركز الطبي العالمي، أول مستشفى عسكري يتم تسجيله.

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وأكد أن الهيئة تعمل على الوصول بالخدمات الطبية في مصر إلى أعلى المستويات العالمية من حيث البناء، والتجهيز، بما يليق بالمواطن المصري، من خلال ضمان وصول الخدمات للمواطن بأعلى مستويات الجودة وبمعايير عالمية.

وتحتفل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد، بـ"اليوم العالمي للجودة"، اليوم السبت، حيث كرمت الهيئة عدد من مراكز طب المتخصصة في جميع المحافظات والمدن، كما شمل التكريم رؤساء اللجان العليا للاعتماد، وأعضاء لجان إعداد معايير وتطوير المستشفيات.

وتعتبر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، والمسئولة على اعتماد المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وصيدليات ومعامل أشعه وتحاليل وغيرها من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى متابعة معايير الجودة والرقابة عليها خلال مدة التعاقد مع التأمين الصحي الشامل.