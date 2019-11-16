مصر | اليوم.. نظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم، دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة، وسبق واجلت الدعوي في يوليو الماضي لجلسة اليوم، للاطلاع وتقديم المستندات من قبل طرفى النزاع، وهى الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث فى وظائف قضائية بالمجلس.

وبدأت تفاصيل الدعوى بعد اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى مارس الماضى، واتخاذها قرارًا بغالبية أعضائها برفض قرار فتح باب التعيين للقاضيات بمجلس الدولة، وإرجاء تعيينهم.