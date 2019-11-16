مصر | اليوم.. نظر الدعوى المطالبة بقضاء الناشط علاء الفتاح فترة المراقبة الشرطية بمسكنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر الدعوى المطالبة بقضاء الناشط علاء الفتاح فترة المراقبة الشرطية بمسكنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من مكتب خالد علي للقانون بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضي بها عليه في مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلًا من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقي يوميًا من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.