مصر | عاجل.. سلطات مطار القاهرة توجه ضربة كبيرة للمهربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سلطات مطار القاهرة توجه ضربة كبيرة للمهربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال أمن مطار القاهرة الدولي، محاولة كبيرة لتهريب عدد من الأجهزة الخاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن.

وفي أثناء التفتيش اشتبه رجال الأمن في راكب مصري، قادم من الإمارات، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن مفككة.

ومن ناحيته أمر جمال عبد الفتاح، مدير عام مبنى الركاب بجمارك المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.